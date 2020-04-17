Kamu bankaları, koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda alınan tedbirlerin finansal cephesinde adeta seferberlik ruhuyla hareket etmeye devam ediyor. Yerli özel ve yabancı bankalar ise, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki günkü eleştirilerini doğrularcasına, bu zor dönemde ülkeye destek olmak yerine köstek olmayı sürdürüyor.

Özel bankalar özellikle son iki haftadır kredi musluklarını kapatarak adeta bu süreçte ekonomiyi baltalama operasyonundan geri adım atmadı.

İKİ HAFTADA 28 MİLYAR TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankacılık sektörünün TL kredi hacmi 3-10 Nisan haftasında 18 milyar TL artarak 1 trilyon 818 milyar liraya çıktı. Bankalar günde ortalama 3.8 milyar TL'lik kredi kullandırdı. Bu bir haftalık dönemde kamu bankalarının TL kredi hacmindeki artış 19 milyar TL olurken, yerli özel bankaların kredileri 2 milyar TL azaldı. Yabancı bankalardaki kredi artışı ise sadece 1 milyar TL olarak gerçekleşti. 27 Mart-10 Nisan arasındaki iki haftada TL kredi hacmi 23 milyar TL olurken, bu dönemde kamu bankalarındaki artış 28 milyar lira oldu. İki haftada yerli özel bankaların TL kredi hacmi 5 milyar lira azalırken, yabancı bankaların kredileri ise yerinde saydı.





BAKAN ALBAYRAK UYARMIŞTI

Bakan Albayrak, önceki gün yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edilemez. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Milletten topladığı parayı kullandırmayan, maskeyi stoklayanla aynı. Süslü reklamlar bunu gizlemez" değerlendirmesinde bulunmuştu. (Sabah)