5 BAŞVURUNUN BİRİ OLUMLU

13 Nisan itibarıyla geriye dönük 10 gün içinde kamu bankalarının açtığı ilave kredi hacmi 27.5 milyar lira artarken, özel bankaların kredi hacmi ise 5 milyar TL düşüş gösterdi.

1 Ocak 2020'den bu yana ise kamu bankalarının açtığı kredi hacmi 114.6 milyar TL'ye ulaşırken, özel bankalar 59.8 milyar TL'de kaldı. Edinilen bilgiye göre, ortalama olarak özel bankalar 5 kredi başvurusunun 1'ini karşılıyor, bu 1 başvurunun da yarısı kadar kredi veriliyor.

Bankacılık faaliyetlerinden şikâyetçi olan vatandaş ve şirketler, konuyla ilgili BDDK'ya ulaşabiliyor, sorun bankaya BDDK tarafından da iletiliyor, kurum daha sonra konuyu takip ediyor.