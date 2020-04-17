



Coronavirüs'ün ekonomimize etkilerini silmek için birçok destek paketi ve yasal düzenleme devreye girerken, vatandaşın gelir kaybını önlemeye yönelik uygulamalar da yapılıyor. Bu uygulamaların bir kısmı kamu bankalarının eliyle oluyor. Ancak şu dönemde paraya ihtiyaç duyan ya da borcunu biraz erteletmek isteyen vatandaş, esnaf ve işadamı, yıllarca çalıştığı, para kazandırdığı özel bankalara ulaşamıyor. Ulaşanlar tokat gibi cevaplarla karşılaşıyor.

Bugüne kadar süslü reklamlarla vatandaşın parasını alan, türlü ürünlerini onlara kullandırıp faiz ve ücret geliri elde eden özel bankalar, aynı müşterilerine nedense zor günlerde sırtını çevirdi.