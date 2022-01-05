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CHP minibüsünde uyuşturucu taşırken yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları tutuklandı!

CHP minibüsünde uyuşturucu taşırken yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları tutuklandı!
05.01.2022 08:04

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CHP'li isimlerin karıştığı taciz, tecavüz, rüşvet, sahte alkol gibi skandallara 'uyuşturucu' da eklenmişti. CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait minibüste uyuşturucu madde ile yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, savcılığın itiraz etmesi üzerine tutuklandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık 'uyuşturucu'dan tutuklandı.

31 Aralık 2021 tarihinde Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 80 HH 100 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu.

CHP'YE AİT MİNİBÜSTE UYUŞTURUCU TAŞIDILAR
Aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğunu tespit eden ekipler, araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi.

UYUŞTURUCU SATMAK VE BULUNDURMAKTAN SUÇ KAYITLARI VAR
Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık'ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları olduğu öğrenildi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ TUTUKLANDILAR
Araç içinde yapılan aramada iki kardeşe ait 158 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Metin Tamer Aşık ve Çetin Aşık, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık adli kontrol şartıyla olay günü serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık'ın serbest kalmasına itiraz etti.

Bugün yeniden gözaltına alınan Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET AŞIK GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ
Öte yandan, CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, çocuklarının CHP'ye ait araçta sentetik uyuşturucu ile yakalanmalarının ardından görevinden istifa etmişti.

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