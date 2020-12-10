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CHP milletvekili Sera Kadıgil: CHP içinde taciz, tecavüz tabii ki olacak

CHP milletvekili Sera Kadıgil: CHP içinde taciz, tecavüz tabii ki olacak
10.12.2020 23:03
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Ezan üzerinden İslam düşmanlığı yapan CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil şimdi departisindeki tecavüzleri savundu. TBMM Genel Kurulu’nda adları sık sık taciz ve tecavüz olaylarıyla anılan HDP ve CHP’li milletvekillerine tepki gösterildi. CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü’nün özrü kabahatinden büyük oldu. Sütlü, söz aldığı sırada, taciz ve tecavüz olaylarına “cinsiyet eşitsizliğini” dayanak yaparken, “CHP içinde taciz, tecavüz oldu mu oldu, tabii ki olacak, cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir toplumda yaşıyoruz” sözlerini sarf etti.


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