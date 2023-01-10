Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza attı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TSK'YA TEHDİT HDP'YE KUCAK!

Kemal Kılıçdaroğlu, bazı komutanların iktidarın politikalarını alkışladığını iddia ederek "Komuta kademesin haddini bilsin." şeklinde skandal ifadeler kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerini tehdit etti.

Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılması için görülen davaya da tepki göstererek HDP'ye sahip çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini eleştirirken askerlere alkışlattığını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu skandal ifadeler kullandı.

"KOMUTA KADEMESİ HADDİNİ BİLSİN"

Kılıçdaroğlu şu ifadelerle TSK'ya tehdit savurdu:

"Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umrumda değil. Ama devlet açısından büyük bir çürümüşlüğün göstergesidir. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız, elinizde bol yıldızlı bol apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar. Kariyerist kafadan asla hayır gelmez. Onun için komuta kademesi haddini bilsin.Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, Herkes bulunduğu makamın ne olduğunu bilecek." Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o kutsal üniformaları, dizilsinler Erdoğan'ın yanına, Perinçek'e de takılsınlar, Erdoğan artık o dünyaların adamı beraber olsunlar. Biz artık değiştik, biz halkın partisiyiz. Bunlar Kenan Evren kafasına geldi."

HDP'YE DESTEK VERDİ

Askeri tehdit eden Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye ise kucak açtı.

HDP'nin kapatılması için görülen davaya tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"CHP olarak demokrasiye inanıyoruz. Olmazsa olmazımızdır. Yeni bir yüzyıla güzelce, gülümseyerek, huzur içinde girmeliyiz. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli. Siyasi partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Demokrasilerde siyasi partiler kapatılmaz. Hangi siyasi partinin iktidar olacağına egemen güçler değil 85 milyon karar verecektir. Demokrasi vazgeçilmezimizdir. O nedenle partileri kapatıp Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz doğru da bulmuyoruz. Hep beraber, yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyoruz."

TSK'YI TEHDİT EDEN KILIÇDAROĞLU FETÖ'CÜLERİN YANINDAN SIVIŞMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde ise ülkeyi işgale kalkışan FETÖ'cülerin yanında sıvışarak kaçmıştı.

Sosyal medyada bu durum hatılatılarakk Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi.

Sosyal medya kullanıcıları "Madem bu kadar yürekliydin neden 15 Temmuz'da tankların yanından sıvıştın? FETÖ'cülere karşı duyrsaydın" yorumlarıyla Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN 15 TEMMUZ GECESİ YAPTIKLARI

Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ALÇAK KALKIŞMAYI KAHVE İÇEREK İZLEDİ

CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun 252 vatan evladının şehit olduğu o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği de unutulmadı.

"DARBE OLURSA TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DEMİŞTİ TANKLARIN ARASINDAN KAÇTI

15 Temmuz'dan önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki tankların arasından geçerek havalimanını terk etti.

Direnişe gölge düşürmek ve FETÖ'yü aklamak için kontrollü darbe yalanını uyduran Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe saatlerinde istanbul havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te bekledi sonra da çıkış yaparak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek gelişmeleri takip etti.