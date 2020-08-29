İzmir Bornova’da bugün olaylı bir CHP seçimi yaşandı. CHP’li gençler CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı’nı seçmek için sandık başına gitti. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşen Kongre’de DHKP-C ve HDP’lilerin kullandığı "bu meydan kanlı meydan" sloganları atıldı. Marjinal grupların bulunduğu olaylı seçimde, CHP İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri kavgaya tanık olan bir gazetecinin kafasında sandalye kırdı. Oy kullanma kabinleri dağıldı. Oy pusulaları ve zarflar yerlere saçıldı.
CHP İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde bir gazetecinin kafasında sandalye parçalandı
29.08.2020 21:07
- YKS'de ilk bine giren Orhancan Ayhan üniversiteye yerleşemedi
- Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
- CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde terör sloganları atıldı: Bu meydan kanlı meydan
- CHP İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde bir gazetecinin kafasında sandalye parçalandı
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Devasa keşif sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur
- Dışişleri'nden, İsveç'te İslam düşmanı Rasmus Paludan ve yandaşlarının Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna sert tepki!
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'peynir' yalanı ortaya çıktı!
- Son dakika: Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
- SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da robotlu açılış
- Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı programı belli oldu! "Başkomutan" sıfatıyla tebrikleri kabul edecek