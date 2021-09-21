Haberler Haber Videoları CHP-HDP-İmralı ilişkisinde "yasak aşk" bitiyor mu? Adı konmamış ittifakta "İmralı" şartı!

CHP-HDP-İmralı ilişkisinde "yasak aşk" bitiyor mu? Adı konmamış ittifakta "İmralı" şartı!

CHP-HDP-İmralı ilişkisinde "yasak aşk" bitiyor mu? Adı konmamış ittifakta "İmralı" şartı!
21.09.2021 14:48
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Son dakika haberleri... Millet İttifakı'nda yer alan CHP ile gizli ittifak ortağı HDP arasında yaşanan "yasak aşk", tarafların karşılıklı hamleleri ile açık ittifaka mı gidiyor? CHP lideri Kılıçdaroğlu ve partisinden HDP'ye yönelik sıcak mesajlar peşpeşe geliyor. HDP'li Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorunu HDP ile çözülür' açıklamasına karşılık İmralı'yı işaret etti. 2023 seçimlerinde adaylığı için HDP'yi kritik ortak olarak gören Kılıçdaroğlu'na PKK'nın siyasi temsilcisi ortağı İmralı şartını koştu.


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