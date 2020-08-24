CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan sel yalanı!

24.08.2020 15:44

Devlet, selde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için seferber olmuşken; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Kepçe üzerinde poz verenler nerede?” iddiasında bulundu, selde kaybolan Kemal Akar’ın eşi Zeynep Akar’a sahip çıkılmadığını iddia etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un; Akar ailesinin selden zarar gören evini ziyaret ettiği öğrenildi. Zeynep Akar’a yeni evin bulunduğu, evin boya, badana ve tadilatının yapıldığı ve eşyaların alındığı, Zeynep Akar'ın yarın sabah evine taşınacağı bildirildi. İşte Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberinin detayları...