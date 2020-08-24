

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Tekrar tüm milletimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Tabi yoğun bir faaliyet var. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz, tüm birimlerimiz yoğun bir şekilde sahada bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarımızı yürütüyorlar. Diğer taraftan hasar tespit çalışmaları yürümektedir.Hem bina hasarları hem de esnafımızın, vatandaşımızın malına ilişkin hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülüyor.Hasar tespit çalışmaları bittikten sonra biz yaraları sarmak için hızlı bir şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bundan sonraki süreçte olası başka bir sel ve heyelan riskine karşı bu dere güzergahı üzerindeki bu doğudan gelen dere aslında bu olayın vahametini oluşturan burası.Güzergah üzerinde olmaması gereken binalar var. Taşkın riski altındaki binalar var. Sabah vatandaşlarımızla görüşmemizi yaptık. Yaklaşık yirmi tane binayı buradan kaldırıyoruz. Bu yirmi binayı kaldırarak vatandaşlarımızı sağlam, güvenli, TOKİ Başkanlığımızın bu bölgede yapacağı 200 konutlara hızlı bir şekilde taşınma süreciği yürüteceğiz. Yine bu güzergah üzerinde de DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından da bir ıslah projesi gerçekleştirilecek.Tabi tüm birimlerimiz buradalar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde tüm bakanlıklarımız, yapılması gereken işleri süratlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyorlar.