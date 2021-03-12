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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğru mu söylüyor: Doğu Akdeniz’deki doğal gazı Türkiye’ye getireceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğru mu söylüyor: Doğu Akdeniz’deki doğal gazı Türkiye’ye getireceğim
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak için Meclis'e gelen Libya tezkeresine hayır oyu kullanıp, "Ne işimiz var Akdeniz'de?" diyen, tepkiler üzerine ise 'Türkiye neden yok?' çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, "Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim" sözlerini sarf etti.


Daha önce "Ne işimiz var Akdeniz'de?" diyen, tepkiler üzerine ise "Türkiye neden yok?" çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaatinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU MİTOMANİ OLABİLİR Mİ?

Uşak'ta 'Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz? Bunun projesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

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