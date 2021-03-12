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15 Temmuz'da darbecilerin şerefine kadeh kaldıran Recep Gürkan hakkında karar verildi

15 Temmuz'da darbecilerin şerefine kadeh kaldıran Recep Gürkan hakkında karar verildi
12.03.2021 12:39
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Son dakika haberi: Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda darbecilerin şerefine kadeh kaldırarak "suç ve suçluyu övme" iddiasıyla açılan dava mahkum oldu. Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi Gürkan'ın suçunu sabit görerek hakkında 3 ay hapis cezası verdi. İndirime giden mahkeme cezanın 2 ay 15 güne indirilmesine hükmetti. Mahkeme Gürkan hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda darbecilerin şerefine kadeh kaldırarak "suç ve suçluyu övme" iddiasıyla açılan dava mahkum oldu.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİYE BIRAKILDI
Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi Gürkan'ın suçunu sabit görerek hakkında 3 ay hapis cezası verdi. İndirime giden mahkeme cezanın 2 ay 15 güne indirilmesine hükmetti. Mahkeme Gürkan hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?
15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin ihanet çetesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) işgal girişimine maruz kaldığı o kara gecede CHP'li Gürkan'ın Edirne'de bir türkü barda eğlendiği anın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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