CHP eleştirdiği ve israf olarak nitelendirdiği Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullandı!

CHP heyeti Faik Öztrak önderliğinde Nevşehir ziyareti için daha önce eleştirdiği ve 'israf olarak nitelendirdiği Türkiye'nin ilk akıllı yolu olan Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullandı. CHP'lilerin bu ikiyüzlü tutumu tepkiyle karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomi modelini tüm vatandaşlara anlatılması için 20 vekile talimat vererek, Türkiye turunu başlattı.

Bu kapsamda ziyaretlerine devam eden CHP'nin son durağı Nevşehir oldu.

YOLUN HARİKA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ankara'dan Nevşehir'e giderken konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, hem ekonomiye yönelik eleştrilerde bulundu hem de Türkiye'nin ilk akıllı otoyolu olarak duyurulan Ankara-Niğde Otoyolu'nu ulaşımda kullandı.

Öztrak ayrıca, yapılan yolun da harika olduğunu söyledi.

TEPKİYLE KARŞILANDI

CHP'nin her fırsatta ekonominin kötü olduğunu ve bunun için yol yatırımlarını israf olarak nitelendirmesinden sonra, yine bu yolları kullanması, sosyal medyadan eleştirileri de beraberinde getirdi.