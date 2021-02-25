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Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'nin oyunu bozuldu! Merkez Bankası’nın rezerv gerçeği ne? Uzman isimler tek tek açıkladı...

Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'nin oyunu bozuldu! Merkez Bankası’nın rezerv gerçeği ne? Uzman isimler tek tek açıkladı...
25.02.2021 00:42
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CHP'nin Türkiye ekonomisine yönelik başlattığı algı operasyonu boşa çıktı. Merkez Bankası'nın rezervlerini asılsız iddialarla konu eden CHP, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çeşitli iftiralarla saldırdı. Albayrak, Merkez Bankası rezervlerinin buhar olduğuna yönelik iftiralara karşı harekete geçerek tazminat davası açtı ve "her kuruşun izi sürülebilir" açıklamasında bulundu. CHP’nin ortaya attığı iftiralar Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, SETA Ekonomi Müdürü Doç. Dr. Nurullah Gür, Stratejist Cüneyt Paksoy, Ekonomist Doç. Dr. Kadir Tuna'nın açıklamalarıyla bir kez daha ortaya çıktı.


CHP'nin Türkiye ekonomisine yönelik başlattığı algı operasyonu boşa çıktı. Merkez Bankası'nın rezervlerini asılsız iddialarla konu eden CHP, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çeşitli iftiralarla saldırdı. Albayrak, Merkez Bankası rezervlerinin buhar olduğuna yönelik iftiralara karşı harekete geçerek tazminat davası açtı ve "her kuruşun izi sürülebilir" açıklamasında bulundu. CHP'nin ortaya attığı iftiralar Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, SETA Ekonomi Müdürü Doç. Dr. Nurullah Gür, Stratejist Cüneyt Paksoy, Ekonomist Doç. Dr. Kadir Tuna'nın açıklamalarıyla bir kez daha ortaya çıktı.
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