Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Maden Sahası'nda 13 Şubat'ta yaşanan büyük toprak kayması, Türkiye'yi yasa boğdu. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen maden sahasında meydana gelen kayma sonucunda, yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan vadiye aktı. Bu facia, 9 işçinin toprak altında kaybolmasıyla sonuçlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Olay Yerinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, facianın ardından bölgeye geç ulaşmasının nedenini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakanı Mehmet Özhaseki:

"Felaketin olduğu gün 2 saatlik bir operasyon geçirdim o yüzden özür dilemem gerekiyorsa bütün kamuoyundan özür dilerim. İlk andan itibaren uzmanlarımızla bölgedeyiz. Toprağın güvenli yere nakli için gerekli çalışmalar yapıldı. Bu tespitleri arkadaşlarımız aralıksız olarak sürdürdüler. Bu toprağın herhangi bir şekilde insan sağlığına ve çevreye zararı var mı gibi bir soruya cevap olmak için arkadaşlarımız her gün 9 noktadan numune alıyorlar. Şu ana kadar tehlike oluşturacak zehirli atığa rastlanmadı."