Haberler Video Ceren Özdemir'in katiline 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi |Video

Ceren Özdemir'in katiline 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi |Video

13.12.2019 16:25

Son dakika gelişmesine göre Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Özgür Arduç hakkında hazırlanan 2 iddianame, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.


Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Özgür Arduç hakkında hazırlanan 2 iddianame, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



İddianamelerde, Özgür Arduç hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilmişti.

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