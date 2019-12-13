108 yaşındaki Ali Çevik'in Erdoğan sevgisi 13.12.2019 16:27

Şanlıurfa’da yaşayan 108 yaşındaki Ali Çevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hem babasından hem de dedesinden çok sevdiğini söyleyerek kendisi için dua etti.