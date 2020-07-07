Canlı yayında skandal! Betül Aşçı isimli kadın, küçük kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı!

07.07.2020 13:44

İstanbul’da yaşadığı iddia edilen Betül Aşçı, Instagram canlı yayınında skandal bir olaya imza attı. Elinde sigara ile canlı yayın yapan Betül Aşçı, kucağında oturan küçük kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı. Skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Betül Aşçı'ya tepki yağarken Twitter'da #BetülAşçıTutuklansın hastagi Türkiye'nin en çok paylaşım yapılan hashtaglerinden oldu

Sosyal medya, Betül Aşçı isimli kadının skandal görüntüleri ile çalkalanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul Pendik'te yaşadığı iddia edilen kadın, elinde sigara ile Instagram'da canlı yayın açtı. Argo ve küfürlü konuşmaları ile canlı yayında konuştuğu görülen Betül Aşçı, kucağında oturan küçük kız kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı.

Küçük kızın bu durumdan rahatsız olmasına aldırış etmeden sigara içirmek için zorlamaya devam eden Betül Aşçı, bu anları Instagram hesabından takipçileri ile canlı yayında paylaştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter'da çok sayıda kullanıcı Betül Aşçı'ya tepki gösterdi. İşte, o skandal görüntüler ve son dakika haberinin detayları;

Görüntülerde kız kardeşinin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, Betül Aşçı'nın "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık verdiği görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları kardeşine zorla sigara içirmeye çalışan abla Betül Aşçı'nın hakkında işlem yapılması yönünde paylaşımlarda bulundu.