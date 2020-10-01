Canlı yayında flaş sözler: Vicdanınız titremeden HDP’ye oy vermeye devam edecek misiniz?

A Haber spikeri Erkan Tan, HDP’nin terör örgütü PKK ile olan ilişkisine dikkat çekti. Kürt ailelerin evlatların kaçırıp teröristlere teslim eden HDP’ye oy verenleri sert bir dille eleştiren Tan, “Vicdanınız titremeden HDP’ye oy vermeye devam edecek misiniz?” diye sordu.