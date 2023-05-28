Haberler Haber Videoları Çankırı oy oranı 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ve seçim sonuçları! |Video

Çankırı oy oranı 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ve seçim sonuçları! |Video

Çankırı oy oranı 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ve seçim sonuçları! |Video
28.05.2023 19:45 - Son Güncelleme: 28.05.2023 19:52

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Seçim heyecanı tüm ülkeyi sararken, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan bu seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları,  kimin kazandığı ve yüzde kaç oy aldığı merak konusu oldu. İşte ÇANKIRI 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ve seçim sonuçları.

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Çankırı seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 Çankırı seçim sonuçları…

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde adaylar arasında büyük bir mücadele yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyaları ülke genelinde büyük ilgi gördü ve seçmenlerin dikkatini çekti. İki aday da halka seslenirken, kendi projelerini ve vizyonlarını anlattılar.

Seçim süreci boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesi ve desteği yüksek düzeyde devam etti. Erdoğan'ın liderlik deneyimi, ülke içinde ve uluslararası platformlarda yürüttüğü çalışmalar ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine yönelik atılan adımlar, seçmenlerin güvenini kazandı. Bu güven, sandık sonuçlarında da kendini gösterdi ve Erdoğan'ın oy oranları yüksek bir seviyede yer aldı.

Çankırı 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ve Kazananı

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