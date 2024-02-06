Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Teröristlerin DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bağlantıları çıkarken etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç'un ise defalarca kez CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektubunun yayınlandığı ortaya çıktı. Öte yandan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da 2017'de terörist Emrah Yayla ile ilgili Meclis'e sorular yönelterek teröriste "hak" arayışına giriştiği öğrenildi.