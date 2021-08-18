Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! 'Büyükşen' cinayetinde tutuklanan kilit isim Mustafa Okşen cezaevinde hayatını kaybetti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti cinayeti'nde Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen'in (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışlıkla vuruldukları ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Gelen son dakika bilgisine göre tutuklululardan Mustafa Okşen, cezaevinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da yanlışlıkla öldürülen Metin ve Necla Büyükşen cinayetine yardım ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan Mustafa Okşen hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı.