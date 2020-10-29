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Büyük Cumhuriyet Konseri, İstiklal Marşı ile başladı

Büyük Cumhuriyet Konseri, İstiklal Marşı ile başladı
29.10.2020 19:59

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından okunan İstiklal Marşı ile başladı.


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