Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. " ifadelerini kullandı. İşte 29 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı... .
Son dakika...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 29 Ekim son durum
- Son dakika...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 29 Ekim son durum
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