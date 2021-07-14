Haberler Video Haber Videoları Büşra Büyükşen 3 yıl önce ne anlatmıştı? İşte ilk röportajı…

Büşra Büyükşen 3 yıl önce ne anlatmıştı? İşte ilk röportajı…

Büşra Büyükşen 3 yıl önce ne anlatmıştı? İşte ilk röportajı…
14.07.2021 00:34 - Son Güncelleme: 14.07.2021 00:38
Ana Sayfa 02:05
Murat Sancak canlı yayında...
Ana Sayfa 03:03
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:54
Süper Lig 2021-2022 sezonu...
Ana Sayfa 00:29
Başkan Erdoğan, Çin Devlet...
Ana Sayfa 00:30
Şarkıcı Zara'dan mest eden...
Ana Sayfa 02:18
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan...
Ana Sayfa 00:24
Alişan'ın kardeşi için hastane...
Ana Sayfa 02:13
Bige Önal ile Aras Bulut...
Ana Sayfa 01:19
Hilal Altınbilek ile Metin...
Ana Sayfa 01:48
CHP'den istifa ettiği için...
Ana Sayfa 03:57
CHP yandaş medyasını reklama...
Ana Sayfa 00:49
İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Konya'nın Karatay ilçesinde gerçekleşen 'Büyükşen' cinayeti ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Necla Büyükşen - Metin Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Saldırıdan kurtulan Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı. Ağabeyi Osman Büyükşen de o anlarda yanındaydı. Tüm Türkiye'yi sarsan çifte cinayetle ilgili gözaltına alınan Büşra Büyükşen'in 3 yıl önce A Haber'e verdiği röportaj ortaya çıktı. İşte Büşra Büyükşen'in cinayetin yaşandığı o gece için söylediği sözler…


Haber Videoları