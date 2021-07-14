Büşra Büyükşen 3 yıl önce ne anlatmıştı? İşte ilk röportajı…

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Konya'nın Karatay ilçesinde gerçekleşen 'Büyükşen' cinayeti ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Necla Büyükşen - Metin Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Saldırıdan kurtulan Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı. Ağabeyi Osman Büyükşen de o anlarda yanındaydı. Tüm Türkiye'yi sarsan çifte cinayetle ilgili gözaltına alınan Büşra Büyükşen'in 3 yıl önce A Haber'e verdiği röportaj ortaya çıktı. İşte Büşra Büyükşen'in cinayetin yaşandığı o gece için söylediği sözler…