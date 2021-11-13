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Bursa'da ''drone" destekli huzur operasyonu! İşte o anlar...

Bursa'da ''drone" destekli huzur operasyonu! İşte o anlar...
İHA
13.11.2021 09:07 - Son Güncelleme: 13.11.2021 09:09
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Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik, trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 250 polisin katılımıyla Görükle'de drone destekli huzur operasyonu yaptı. 200 araç, 36 iş yeri denetlenirken, umuma açık alanlarda ve yeşil alanlarda şüpheli kişiler denetimden geçirildi. Yapılan uygulamada 200 araç denetlenirken bazı sürücülere 9 bin lira para cezası uygulandı. Denetlemelerde bin 500 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 36 iş yeri denetlenirken 30'una işlem yasal işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar da Uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

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