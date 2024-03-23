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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Mart 2024, 10:31 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024, 10:52

Bursa İnegöl'de vahşet: 6 yavru kedi başları kesilerek öldürüldü!

Bursa İnegöl'de bir sitede 6 yavru kedi başları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Yavru kedilerin annesinin de kuyruğunun kesildiği görüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sitede 6 yavru kedi başları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Olay dün sabah saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Bir sokak kedisi kısa süre önce bir sitedeki binanın girişinde doğum yaparak 6 yavru dünyaya getirdi.

Yavruları gören bina sakinleri de kullanılmayan bir bebek arabasını kedilere yuva yaptı.

KEDİLERİN KAFALARI KESİLDİ
Dün sabah saatlerinde dairelerinden çıkanlar, yavru kedileri, farkı katların koridorlarında başları kesilerek öldürülmüş halde buldu.

Öte yandan yavru kedilerin annelerinin de kuyruğunun kesildiği görüldü.

POLİS HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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