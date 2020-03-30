Buna hangi senaryoyu yazacaksın Murat Ongun! Otobüslerden sonra metroda da tıka basa yolculuk 30.03.2020 22:53

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile toplu ulaşım araçlarının ruhsatlarındaki doluluk oranının yüzde 50'si kadar yolcu alabileceğini duyurdu. Genelgeye rağmen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB toplu ulaşım seferlerini azaltınca metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı ve koronavirüs salgını nedeniyle olması gereken sosyal mesafe hiçe sayıldı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Yenikapı - Kirazlı metro hattındaki yoğunluk da vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Ülkemizde vaka sayısının 7 bini geçmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge ile birlikte toplu ulaşım araçlarına ruhsatlarındaki doluluk sayısının yüzde 50'si oranında yolcu alınabileceğine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bu genelge ile birlikte toplu ulaşım araçlarının içerisindeki yoğunluğun azaltılması ve sosyal mesafenin kullanılması hedeflenirken, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ise 30 İETT hattının seferlerini iptal ederek adeta yoğunluğa davetiye çıkarttı.

METROBÜS SEFERLERİ DE AZALDI VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İETT seferlerinin yanı sıra metrobüs seferlerini de azaltan İBB, toplu taşımalarda büyük yoğunluk yaşanmasına ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına neden olmuştu. İşe gitmek ve işten dönmek zorunda olan yolcular duruma büyük tepki göstererek kararlara adeta isyan etmişti.





YENİKAPI - KİRAZLI HATTINDA SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Hayata geçirilen uygulamalara rağmen, İstanbul'da önemli bir ulaşım aracı olan Yenikapı - Kirazlı metro hattında yoğunluk yaşandı. Tıka basa dolu hat, istasyonda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



FAZİLET DURAĞINDAN 47 KİŞİNİN BİNDİĞİNE YÖNELİK İDDİASI TAMAMEN YALAN ÇIKMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; İETT'ye ait otobüse bir duraktan 47 kişinin bindiğine yönelik iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.