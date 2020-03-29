Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde 30 binin üzerinde can aldı. Türkiye virüse karşı aldığı ekonomik ve sosyal tedbirlerle vatandaşın güvenliği için gerelkli adımlar attı ve atmaya devam ediyor.

CHP'Lİ İBB GENELGEYE RAĞMEN SEFERLERİ AZALTTI

İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelge ile toplu ulaşım araçlarının ruhsatlarındaki doluluk oranının yüzde 50'si kadar yolcu alabileceğine ilişkin genelge çıkarttı. Genelgeye rağmen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB toplu ulaşım seferlerini azaltınca metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında seferlerin azaltılmasıyla yaşanan yoğunlukla sosyal mesafe hiçe sayıldı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

İşe gitmek ve işten dönmek zorunda olan yolcular duruma büyük tepki göstererek kararlara adeta isyan etti. Bir vatandaş "Hastalık var. Her taraf dolu, normalde çiftli koltuklarda 1 kişi olması lazım." diyerek tepkisini dile getirdi.

İBB'DEN AKLA ZİYAN SAVUNMA

Tepkilerin ve görüntülerin yayılmasının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ongun sefer sayılarını azaltmalarına hiç değinmezken, otobüs şoförlerinin uyarılarına rağmen insanların toplu olarak otobüslere bindiğini ve bunun bir "organizasyon" olduğunu savundu. Hayali bir senayo uyduran Ongun, "Hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06:00'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor." İfadeleriyle otobüse binen vatandaşları suçladı.

Ongun'un skandal savunması şu şekilde:

"SENARYO ŞÖYLE GERÇEKLEŞİYOR..."

Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06:00'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor

"HERKESLE HESAPLAŞACAĞIZ"

Sonra da çekilen kalabalık otobüs fotoğrafı Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik devamlı hakaret dolu paylaşımlar yapan bir hesap aracılığıyla troll hesaplarla yaygınlaştırılıyor.

Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız.