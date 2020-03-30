İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; İETT'ye ait otobüse bir duraktan 47 kişinin bindiğine yönelik iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 3 vatandaşın bindiği tespit edildi. Otobüse Fazilet durağından 29 Mart Pazar günü saat: 06.13.51; saat:06.16.07 ve saat:06.16.48'de üç yolcunun bindiği öğrenildi.

ONGUN'UN, "FAZİLET DURAĞI'NDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ" İDDİASI GERÇEK DIŞI

Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, 29 Mart 2020 tarihinde 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında görev yapan otobüse ilişkin bilgi verdi.

Ongun; "30 duraklı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattımıza 15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu, sabah 06.00'da Fazilet Durağı'ndan şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir" iddiasında bulundu.

FAZİLET DURAĞI'NDAN 47 YOLCU DEĞİL 3 YOLCU BİNMİŞ!

Murat Ongun'un, 47 yolcunun bir anda Fazilet durağından bindiğine ilişkin iddiası gerçeği yansıtmıyor.

34 EH 8524 plakalı otobüse Fazilet durağından 29 Mart Pazar günü saat: 06.13.51'de ilk yolcunun bindiği, saat:06.16.07 ve saat:06.16.48'de de iki yolcunun bindiği öğrenildi. Otobüsün 06.19.50'de hattın ikinci durağı olan Kağıthane Anadolu Lisesi durağından bir yolcu aldığı öğrenildi.

47 YOLCU HİÇBİR DURAKTA BİNMEDE, SAAT: 06.27'DE 2 YOLCU BİNDİ

30 duraklı hatta 47 yolcunun hiçbir durakta binmediği tespit edildi. Otobüse saat:06.27'de ise 12 yolcunun otobüse bindiği öğrenildi.

ŞOFÖRE DE YALAN SÖYLETMİŞLER!

Murat Ongun'un, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan şahsi hesabından 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan'ın görüntülü açıklamasını yayınladı. Şoför Ertuğrul Aslan, "62 (Kağıthane-Kabataş) hattında çalışıyorum. 62 hattında Pazar günü saat:06.15'te o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi imkansız derecesindedir" iddiasında bulundu.

Şoför Ertuğrul Arslan'ın söz konusu açıklamaları da gerçeği yansıtmıyor. 29 Mart Pazar günü Fazilet durağından sadece 3 yolcunun bindiği tespit edildi.

ONGUN'UN; 22 MART PAZAR GÜNÜ OTOBÜSE SADECE 1 YOLCU BİNDİĞİ İDDİASI DA YALANLANDI

Murat Ongun, 22 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan İETT otobüsüne 1 yolcu bindiğine ilişkin iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıkmıştı. 22 Mart Pazar saat:06.22'de çekilen görüntülerde; 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattının geçtiği Harmantepe durağında 20 kişinin beklediği ve otobüse bindiği görülüyor.

"SENARYOLARINIZI ÇEKMEKÖY'DE ÇEKMİŞTİNİZ. OTOBÜSÜN KAMERA KAYITLARINI PAYLAŞIN"

Kağıthane Belediyesi; Murat Ongun'a çağrıda bulunarak 62 numaralı otobüsün kamera kayıtlarını paylaşmasını istedi.

Kağıthane Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Murat Ongun'un paylaşımı etiketlenerek, "Senaryolarınızı geçtiğimiz hafta Çekmeköy'de çekmiştiniz. Pazar sabahı 06:00'da 62 numaralı otobüse Fazilet Durağı'nda bir anda 47 kişinin nasıl bindiğini çok merak ediyoruz. Sayın Murat Ongun, 62 numaralı ilgili otobüsün kamera kayıtlarını paylaşmanızı rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

‪EKREM İMAMOĞLU'NUN SEFERLERİNİ İPTAL ETTİĞİ İETT HATLARI

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile "toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranının %50 oranını geçmemesi için" talimat verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; kentte yoğun olarak kullanılan 30 İETT hattını iptal etti.

‪İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seferlerini iptal ettiği İETT hatları



📌 144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez

📌 76BT: Tepekent - TÜYAP

📌 76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs

📌 76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere

📌 92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü

📌 HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs

📌 HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.

📌 MK19: Ayazma Siteler - Arena Park

📌 MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent

📌 MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray

📌 33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü

📌 36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi

📌 38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi

📌 55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı

📌 MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro

📌 MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı

📌 ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay

📌 25G: Sarıyer -Taksim

📌 25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer

📌 26B Gayrettepe - Eminönü

📌 29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye

📌 37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan

📌 40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim

📌 48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro

📌54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş

📌 54Y: Okmeydanı - Yenikapı

📌 59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü

📌 59S: Levazım Mahallesi - Şişli

📌 59UÇ: Uçaksavar - Şişli

📌 70D: Kurtuluş- Dolapdere

KENAN KIRAN / SABAH