İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; İETT'ye ait otobüse bir duraktan 47 kişinin bindiğine yönelik iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.
29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 3 vatandaşın bindiği tespit edildi. Otobüse Fazilet durağından 29 Mart Pazar günü saat: 06.13.51; saat:06.16.07 ve saat:06.16.48'de üç yolcunun bindiği öğrenildi.
ONGUN'UN, "FAZİLET DURAĞI'NDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ" İDDİASI GERÇEK DIŞI
Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, 29 Mart 2020 tarihinde 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında görev yapan otobüse ilişkin bilgi verdi.
Ongun; "30 duraklı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattımıza 15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu, sabah 06.00'da Fazilet Durağı'ndan şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir" iddiasında bulundu.
FAZİLET DURAĞI'NDAN 47 YOLCU DEĞİL 3 YOLCU BİNMİŞ!
Murat Ongun'un, 47 yolcunun bir anda Fazilet durağından bindiğine ilişkin iddiası gerçeği yansıtmıyor.
34 EH 8524 plakalı otobüse Fazilet durağından 29 Mart Pazar günü saat: 06.13.51'de ilk yolcunun bindiği, saat:06.16.07 ve saat:06.16.48'de de iki yolcunun bindiği öğrenildi. Otobüsün 06.19.50'de hattın ikinci durağı olan Kağıthane Anadolu Lisesi durağından bir yolcu aldığı öğrenildi.
47 YOLCU HİÇBİR DURAKTA BİNMEDE, SAAT: 06.27'DE 2 YOLCU BİNDİ
30 duraklı hatta 47 yolcunun hiçbir durakta binmediği tespit edildi. Otobüse saat:06.27'de ise 12 yolcunun otobüse bindiği öğrenildi.
ŞOFÖRE DE YALAN SÖYLETMİŞLER!
Murat Ongun'un, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan şahsi hesabından 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan'ın görüntülü açıklamasını yayınladı. Şoför Ertuğrul Aslan, "62 (Kağıthane-Kabataş) hattında çalışıyorum. 62 hattında Pazar günü saat:06.15'te o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi imkansız derecesindedir" iddiasında bulundu.
Şoför Ertuğrul Arslan'ın söz konusu açıklamaları da gerçeği yansıtmıyor. 29 Mart Pazar günü Fazilet durağından sadece 3 yolcunun bindiği tespit edildi.
ONGUN'UN; 22 MART PAZAR GÜNÜ OTOBÜSE SADECE 1 YOLCU BİNDİĞİ İDDİASI DA YALANLANDI
Murat Ongun, 22 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan İETT otobüsüne 1 yolcu bindiğine ilişkin iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıkmıştı. 22 Mart Pazar saat:06.22'de çekilen görüntülerde; 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattının geçtiği Harmantepe durağında 20 kişinin beklediği ve otobüse bindiği görülüyor.
"SENARYOLARINIZI ÇEKMEKÖY'DE ÇEKMİŞTİNİZ. OTOBÜSÜN KAMERA KAYITLARINI PAYLAŞIN"
Kağıthane Belediyesi; Murat Ongun'a çağrıda bulunarak 62 numaralı otobüsün kamera kayıtlarını paylaşmasını istedi.
Kağıthane Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Murat Ongun'un paylaşımı etiketlenerek, "Senaryolarınızı geçtiğimiz hafta Çekmeköy'de çekmiştiniz. Pazar sabahı 06:00'da 62 numaralı otobüse Fazilet Durağı'nda bir anda 47 kişinin nasıl bindiğini çok merak ediyoruz. Sayın Murat Ongun, 62 numaralı ilgili otobüsün kamera kayıtlarını paylaşmanızı rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN SEFERLERİNİ İPTAL ETTİĞİ İETT HATLARI
Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile "toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranının %50 oranını geçmemesi için" talimat verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; kentte yoğun olarak kullanılan 30 İETT hattını iptal etti.
İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seferlerini iptal ettiği İETT hatları
📌 144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez
📌 76BT: Tepekent - TÜYAP
📌 76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs
📌 76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere
📌 92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü
📌 HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs
📌 HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.
📌 MK19: Ayazma Siteler - Arena Park
📌 MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent
📌 MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray
📌 33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü
📌 36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi
📌 38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi
📌 55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı
📌 MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro
📌 MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı
📌 ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay
📌 25G: Sarıyer -Taksim
📌 25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer
📌 26B Gayrettepe - Eminönü
📌 29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye
📌 37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan
📌 40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim
📌 48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro
📌54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş
📌 54Y: Okmeydanı - Yenikapı
📌 59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü
📌 59S: Levazım Mahallesi - Şişli
📌 59UÇ: Uçaksavar - Şişli
📌 70D: Kurtuluş- Dolapdere
KENAN KIRAN / SABAH
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