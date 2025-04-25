Giriş Tarihi: 25.04.2025 15:17:04 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:23:38

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, yaşamını yitirdi. Acı haberi Sivasspor Kulübü yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Sivasspor'un paylaşımında, "Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un değerli kızı Almina Tude Uygun'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, mekânının cennet olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cenaze töreniyle ilgili detaylar da netleşti. Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son Sözleri Yürek Burktu

Almina Tude Uygun'un bir süre önce katıldığı bir YouTube programında yaptığı duygusal açıklamalar yeniden gündeme geldi. Programda babasına olan sevgisini dile getiren Uygun, "İnanılmaz iyi bir baba. Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba oluyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında şeker komasına girdim. Tedaviye yanıt vermiyordum. Babamın sesini duyunca kendime geldim. Onun sevgisi ve sesi beni hayata bağladı. Bence sevgililer günü diye bir gün olmamalı, sevdiğiniz insanlarla olduğunuz her gün özel olmalı. Onu çok seviyorum, iyi ki onun gibi bir babam var," ifadelerini kullanmıştı.

Almina Tude Uygun Kimdir?

28 yaşında hayatını kaybeden Almina Tude Uygun, çocukluğundan bu yana diyabetle mücadele ediyordu. Tip 2 diyabet hastası olan Uygun, sağlığına kavuşmak adına büyük bir azim göstermiş ve 25 kilo vermeyi başarmıştı. Mücadelesiyle dikkat çeken genç kadın, hem ailesinin hem de çevresindekilerin takdirini kazanmıştı.

Bu erken veda, başta ailesi olmak üzere sevenlerini derinden sarstı. Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.