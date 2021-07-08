"Biz özel uçak kullanmayız" diyen Meral Akşener'in 1 ayda 16 defa özel uçak kullandığı ortaya çıktı!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Biz özel uçak kullanmayız" açıklaması elinde patladı. Akşener'in 1 ayda 16 defa özel uçak kullandığı ortaya çıkarken ittifak ortağı Kılıçdaroğlu'nun ise geçen ay 2 kez özel uçakla seyahat yaptığı öğrenildi.

Uluslararası görüşmelerde özel uçak kullanılmasını eleştiren Millet İttifakı liderlerinin sık sık özel jetlerle yurt içi gezileri gerçekleştirdiği ortaya çıktı. "Biz özel uçak kullanmayız" açıklamasında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ayda 16 kez özel uçak kullandığı, "Tasarruf nasıl yapılır bunların hepsini biliyorum. Uçakların hepsini satacağım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise geçen ay 2 kez özel uçakla seyahat yaptığı öğrenildi.





ÖZEL UÇAK KEYFİ

Akşener, Ankara'dan İstanbul'a, Bodrum'dan Trabzon'a kadar yaptığı tüm seyahatlerde özel uçak tercih etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Akşener'in bir ayda yaptığı uçuş lokasyonları şöyle:



5 TEMMUZ: Ankara-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Malatya, Malatya-Ankara

24 HAZİRAN: Ankara-Trabzon, Trabzon-Ankara

28 HAZİRAN: Ankara-Bodrum, Bodrum-Dalaman, Dalaman-Ankara

17 HAZİRAN: Ankara-Iğdır, Iğdır-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Ankara

31 MAYIS: Ankara-Hatay, Hatay- Ankara

20 MAYIS: Ankara-Trabzon, Trabzon-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Ankara

Kılıçdaroğlu ise geçen ay Kıbrıs'a gitmek için özel uçak kullandı. 10 Haziran'da Ankara'dan Kıbrıs'a uçan CHP lideri, aynı gün Ankara'ya rotasını geri çevirdi.

ARŞİV AÇILDI

Kılıçdaroğlu, Samsun'da yaptığı açıklamada, "Ben maliyeciyim. Tam 27.5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum.

13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi 3 yerden değil 5 yerden değil 11 yerden aylık alıyorsa bitireceğim bunların tamamını" ifadelerini kullanmıştı.









Akşener, 17 Ocak 2018 tarihinde ise Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, "Buradan ilk defa ilan ediyorum, Allah nasip edecek, siz teveccüh göstereceksiniz cumhurbaşkanlığını alacağız. Devlete ait bütün uçakları satacağız. Finlandiya devlet başkanı THY'nin uçağıyla geldi, incileri mi döküldü? Bakanı, başbakanı kim varsa tarifeli seferlerle uçacak. VIP uçacaksa cebinden ödesin" demişti.







'BİZ ÖZEL UÇAKLARLA UÇMUYORUZ' DEMİŞTİ

Akşener, uçakta karşılaştığı bir yolcuya özel uçak kullanımını eleştirerek, şu ifadeleri kullanmıştı: Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım.











Bunları da bana hatırlatın. Yarın, 4-5 sene sonra 'Meral abla ile uçakta gitmiştik' 'Söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim.





UCUZ POLİTİKAYA GENİŞ KİTLELER İNANMAZ

Öte yandan konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu da muhalefetin ikiyüzlü tavrını eleştirerek, "Milletin evine "saray" yakıştırması yapar, devletin temsil makamına ilişkin uçak ve konutları dilinize dolar, halktan yetkiyi alanlara tahsis edilen tüm bu imkanları israf gibi sunar, ucuz politikanın aracı haline getirirseniz, geniş kitleler size hakiki manada inanmaz!" dedi.



İşte Müderrisoğlu'nun yazısı;



İktidarı kötüleyen, yalana ve iftiraya sarılmakta beis görmeyen CHP veya İYİ Parti yöneticileri, pirupak algılandıklarını mı sanıyorlar? Hükümete fatura etmeye çalıştıkları problemli kimi durumun istisnası olduklarını mı zannediyorlar? Elbette böyle değil! İşte size güncel örnekler...

Son model makam aracındaki, özel iş jetlerindeki Kemal beyler, Meral hanımlar...



Bakın...



Parti liderlerinin güvenlikli araçlara binmesi, siyasal gezilerinde zamana karşı yarış içinde özel uçak kullanması yadırganacak bir durum değil. Çağımız, az zamanda çok ve büyük işler başarmayı zorunlu kılıyor. Emniyeti öncelemeyi gerektiriyor.



Fakaat!



Milletin evine "saray" yakıştırması yapar, devletin temsil makamına ilişkin uçak ve konutları dilinize dolar, halktan yetkiyi alanlara tahsis edilen tüm bu imkanları israf gibi sunar, ucuz politikanın aracı haline getirirseniz, geniş kitleler size hakiki manada inanmaz!



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