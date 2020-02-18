Bir isyan mühendisi: George Soros! (Soros kimdir? Gezi kalkışmasında rolü nedir?)

Sesleri aynı, kaynağı farklı! Sırbistan, Gürcistan, Kırgızistan, Bosna, Arap baharı ve Türkiye... Turuncusu, kadifesi, lalesi, gülü bilinen tüm kalkışmalar ve İstanbul gezi parkı eylemlerinde onun ve adamlarının adı geçiyor George Soros! Peki kim bu Soros? Ne iş yapıyor? Onun için neden 'Liberal işgal gücü' tanımlaması yapıyorlar? İşte 'isyan mühendisi' Soros'un hayatı...
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