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İşte Gezi Parkı terörünün ülkemize maliyeti! Tahliye kararları tepkiyle karşılandı

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı. Mahkemenin kararı toplumun büyük bir kesiminden tepkiyle karşılandı. Türkiye'yi hedef alan Gezi olaylarının ülkemize bir faturası da ekonomik alanda çıkmıştı. İşte tartışmalı mahkeme kararınının ardından yeniden gündeme gelen Gezi olaylarının ekonomik maliyeti.

18.02.2020 17:37 - Son Güncelleme: 18.02.2020 17:44
İşte Gezi Parkı terörünün ülkemize maliyeti! Tahliye kararları tepkiyle karşılandı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi.

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İşte Gezi Parkı terörünün ülkemize maliyeti! Tahliye kararları tepkiyle karşılandı

Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi.

İşte Gezi Parkı terörünün ülkemize maliyeti! Tahliye kararları tepkiyle karşılandı

TEPKİYLE KARŞILANDI
Karar toplumun büyük kesiminde tepkiyle karşılandı. Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında alınan kararı değerlendirdi. Kenan Kıran, "Gezi kalkışması Fetullahçı Terör Örgütü'nün polis ve yargı ayağıyla desteklendiği, AK Parti hükümetini devirmek için gerçekleştirilen sokak hareketleriydi.

İşte Gezi Parkı terörünün ülkemize maliyeti! Tahliye kararları tepkiyle karşılandı

O dönemin FETÖ'cü savcıları ve polisleri Gezi Parkı'nda 3 ağacın sökülüp taşınmasını bahane ederek 22 gün boyunca Gezi Parkı'nı işgal ettiler ve 79 ile bu kalkışma sürdü. FETÖ açıktan bu kalkışmaya destek verdi." ifadelerini kullandı.

İşte Gezi Parkı terörünün ülkemize maliyeti! Tahliye kararları tepkiyle karşılandı

EN BÜYÜK ZARARI EKONOMİYE
28 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Gezi Parkı'nda başlayan eylemler, yaklaşık 15 gün boyunca geniş çaplı bir kaos ortamı oluşturarak Türkiye'ye milyarlarca dolarla ifade edilen bir fatura çıkardı.

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