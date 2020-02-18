İşte Gezi Parkı terörünün ülkemize maliyeti! Tahliye kararları tepkiyle karşılandı
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı. Mahkemenin kararı toplumun büyük bir kesiminden tepkiyle karşılandı. Türkiye'yi hedef alan Gezi olaylarının ülkemize bir faturası da ekonomik alanda çıkmıştı. İşte tartışmalı mahkeme kararınının ardından yeniden gündeme gelen Gezi olaylarının ekonomik maliyeti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi.
TEPKİYLE KARŞILANDI
Karar toplumun büyük kesiminde tepkiyle karşılandı. Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında alınan kararı değerlendirdi. Kenan Kıran, "Gezi kalkışması Fetullahçı Terör Örgütü'nün polis ve yargı ayağıyla desteklendiği, AK Parti hükümetini devirmek için gerçekleştirilen sokak hareketleriydi.