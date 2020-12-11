Bir garip intihar vakası! Yazar İbrahim Çolak neden intihar etti? İbrahim Çolak'ı intihara sürükleyen Leylasalinger kim? FETÖ detayı ne?

Taciz iddialarıyla gündeme gelen 51 yaşındaki yazar İbrahim Çolak, Ankara'daki evinde iddiaya göre kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. İbrahim Çolak'ın intiharı birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Öyle ki İbrahim Çolak'ı intihara sürükleyen "Leylasalinger" isimli hesabın sahibi İstanbul barosuna kayıtlı Gülten Nur Batmaz adlı bir avukat çıktı. Peki İbrahim Çolak olayındaki "Leylasalinger" detayı ne? "Leylasalinger" hesabı Yazar İbrahim Çolak'ın intiharı sonrası neden kapatıldı? Hesabın sahibi Gülten Nur Batmaz 2015 yılında FETÖ için hangi tweeti attı? İşte Türkiye'nin konuştuğu intihar vakasında cevap bekleyen sorular.

Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, yaşamına son verdi. Çolak'ın Ankara Pursaklar'daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi. İbrahim Çolak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda intihar edeceği mesajı vermişti.





Çolak paylaşımında, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullanmıştı.





ÇOLAK'I İNTİHARA SÜRÜKLEYEN HESAP GÜLTEN NUR BATMAZ ADLI AVUKATA AİT ÇIKTI

Twitter'da 'Leylasalinger' kullanıcı adlı kadın, İhityar Kitabevi sahibi yazar İbrahim Çolak'a taciz suçlamasında bulunmuştu. İbrahim Çolak'ı intihara sürükleyen "Leylasalinger" isimli hesabın sahibi İstanbul barosuna kayıtlı Gülten Nur Batmaz adlı bir avukat çıktı.







Twitter'da "LeylaSalinger" isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır ne dersiniz var mı öyle bir planınız?" diye sormuş, bunun üzerine Çolak, "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var" yanıtını vermişti.





"LeylaSalinger" isimli kullanıcı bunun üzerine "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı hellallik mi?" diye yazdı.





İNTİHAR SONRASI HESABI KAPATTI KAYIPLARA KARIŞTI

Yazar İbrahim Çolak'ı intihara sürükleyen tweetler sonrası tweetlerini silen kullanıcının hesabını tamamen kapatması dikkat çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bunun basit bir intihar vakası olmadığını, olayın bir cinayet şüphesi titizliğiyle soruşturulması gerektiğini belirtti.





LEYLASALİNGER'İN FETÖ TWEETİ

Öte yandan Çolak'ın intihar haberinin ardından "LeylaSalinger" isimli kullanıcının 2015 yılında Twitter hesabından yaptığı "Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkaran İst. 3 Sulh Ceza Hakimliğinin ben çapına, bağımsızlığına tüküreyim" paylaşımı da ortaya çıktı.







İstanbul barosuna kayıtlı Gülten Nur Batmaz adlı bir avukatın sahte bir hesap açıp FETÖ'ye arka çıkması, İbrahim Çolak'ı intihara sürüklemesi ve ardından hesabını bir anda silip kayıplara karışması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Yazar İbrahim Çolak'ın sahibi olduğu İhityar Kitabevi Ahmet Davutoğlu'na yakın isimlerin buluşma noktası olarak biliniyor.







"UMARIM MESELE YARGI TARAFINDAN 'CİNAYET' OLARAK DEĞERLENDİRİLİR"

Eski AK Parti Milletvekili Aydın Ünal, intihar olayı sonrası "İbrahim Çolak kardeşimizin bir kaç saat önce vahim şekilde vefatıyla sonuçlanan süreç @leylasalinger isimli FETÖcü şu alçağın operasyonuyla başladı. Umarım mesele yargı tarafından "cinayet" olarak değerlendirilir ve gereken adımlar atılır" şeklinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.





"NE DİYEYİM, NE YAZAYIM BİLMİYORUM"

Yeni Şafak yazarı gazeteci İsmail Kılıçaslan ise paylaşımında "İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiç bir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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