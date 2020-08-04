Lübnan'ın başkenti Beyrut peş peşe yaşanan 2 büyük patlamayla sarsıldı. Karadan ve denizden görüntülenen büyük patlamanın adeta deniz suyununda etkisiyle atom bombasını andırdığı o anlar kamerlara yansıdı. Yaşanan patlamalar sonrası ise korkunç görüntüler ortaya çıktı.
Beyrut'taki büyük patlamanın ardından korkunç görüntüler!
04.08.2020 19:46
- Son dakika: Beyrut'taki büyük patlama denizden görüntülendi!
- Beyrut'taki büyük patlamanın ardından korkunç görüntüler!
- Son dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı...
- 21 ülkeye ihraç ediliyor! İşte evde uygulanabilir yerli Kovid-19 testi
- Başkent Ankara'da yeni koronavirüs önlemleri!
- Malatya'da deprem anında korkutan görüntü!
- Olası İstanbul depremi için korkutan uyarı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir Malatya'daki son depremi yorumladı
- Muharrem İnce parti kuracak mı?
- SON DAKİKA: HDP'li Mensur Işık hakkında eşini yaralamaktan fezleke düzenlendi
- Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında 212'nci gün! Tahliye işlemi sürüyor
- SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısı
- KKTC'den Kapalı Maraş açıklamaSI: Gelişmeler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor