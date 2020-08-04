Beyrut'taki büyük patlamanın ardından korkunç görüntüler!

04.08.2020 19:46

Lübnan'ın başkenti Beyrut peş peşe yaşanan 2 büyük patlamayla sarsıldı. Karadan ve denizden görüntülenen büyük patlamanın adeta deniz suyununda etkisiyle atom bombasını andırdığı o anlar kamerlara yansıdı. Yaşanan patlamalar sonrası ise korkunç görüntüler ortaya çıktı.