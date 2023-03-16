Haberler Haber Videoları Beylikdüzü kaza haberi! Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda feci kaza! Otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarptı: 3 ölü

Beylikdüzü kaza haberi! Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda feci kaza! Otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarptı: 3 ölü

Beylikdüzü kaza haberi! Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda feci kaza! Otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarptı: 3 ölü
16.03.2023 16:36 - Son Güncelleme: 16.03.2023 16:59

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:08
Beylikdüzü'nde 3 kişinin...
Haber 02:05
Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda...
Haber 00:32
16 Mart Perşembe Hava Durumu!...
Haber 01:47
Şanlıurfa'da sel! 5 kişinin...
Haber 01:56
Şanlıurfa'da sel felaketi......
Haber 00:12
Şanlıurfa'da sel! Kentin...
Haber 01:03
Kendi canlarını hiçe sayıp...
Haber 04:29
Adıyaman'da sel! Acı haber...
Haber 02:24
Kılıçdaroğlu'na...
Haber 01:02
Şanlıurfa'da sel! Korku veren...
Haber 02:25
Meral Akşener'i kandırdılar!...
Haber 03:09
İstanbul'da büyük operasyon:...

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde araç hakimiyetini kaybeden sürücü önce TIR'a ardından bariyerlere çarptı. Ambarlı Liman Yolu'nda meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İşe olay yerinden gelen ilk video görüntüler...

Haber Videoları
SON DAKİKA