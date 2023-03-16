İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde araç hakimiyetini kaybeden sürücü önce TIR'a ardından bariyerlere çarptı. Ambarlı Liman Yolu'nda meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İşe olay yerinden gelen ilk video görüntüler...
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde araç hakimiyetini kaybeden sürücü önce TIR'a ardından bariyerlere çarptı. Ambarlı Liman Yolu'nda meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İşe olay yerinden gelen ilk video görüntüler...
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda bir otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Beylikdüzü'nde 3 kişinin öldüğü feci kaza anı kamerada