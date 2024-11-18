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Beşiktaş'ta yangın!
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Beşiktaş'ta yangın!

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 14:49

İstanbul Beşiktaş’ta bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Aşırı dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosu saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Panodan zaman zaman alevler yükselirken, binanın tamamı dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar itfaiye gelen kadar yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

Beşiktaş'ta korku dolu anlar (İHA)



DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI, VATANDAŞLAR CAMDAN KURTARILDI
İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken yangında mahsur kalan 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale etti. Elektrik panosundan çıkan yangında çıkan dumanların gökyüzünü kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca, mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Bir anda başladı 10 kişi mahsur kaldı (İHA)



"YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİK"
Yangını gören Emre Kılıç, "Kofradan çıkan yangından sebeple alev büyüdü. O esnada doğal gaz borusu ve elektriğe baktık. Sonra yerden taş alarak kapıyı kırdık. Ondan sonra da içerideki yangın tüpüyle müdahale ettik. Ama söndürmeye çalıştığımızda daha fazla alev aldı. En sonunda biraz hafiflettiğimizde zaten itfaiyeye gelmişti. Yukarıda insanlar vardı. Evet mahsur kalanları itfaiye kurtardı. 10 kişi çıktı" dedi.

Beşiktaş'ta yangın (İHA)



"YÜKSEK ŞİDDETTE SESLER ÇIKTI"
Yangında mahsur kalan Nurgün Doğan, "Yüksek şiddette sesler çıktı. Daha sonra biz de koridora çıkmaya başladık. Yoğun bir siyah duman çıkmaya başladı. Hemen yangın merdivenden biz tahliye olduk ama tahliye olamayanlara itfaiye destek oldu" diye konuştu.

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