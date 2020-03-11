Benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruşluk indirim başladı! 11.03.2020 00:30

Benzin ve motorin (mazot) fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Saat 00.00 itibariyle Benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruşluk indirim başladı.

Benzin ve motorin (mazot) fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Saat 00.00 itibariyle Benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruşluk indirim başladı.