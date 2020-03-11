Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Bir vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı 11.03.2020 01:02

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaşanan son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi. Öte yandan Hudut ve sağlık çalışanlarının izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaşanan son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;



İnsanlar ülkeden ülkeye hareket ettiği için bazı sonuçları önlemek mümkün olmuyor. Dünyamızla teması tamamen kesseydik şu an burada olmazdım.



Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.



Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir.



Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır.



Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır.



Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım.



Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır.