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BELTUR, BİMTAŞ, HAMİDİYE... Kar eden şirketler artık zarar ediyor! İşte İBB'nin 2020 yılı zarar raporu

BELTUR, BİMTAŞ, HAMİDİYE... Kar eden şirketler artık zarar ediyor! İşte İBB'nin 2020 yılı zarar raporu
14.10.2021 12:11
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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yöneten ekip 2019 seçiminde "Her şey çok güzel olacak" sloganını kullandı, ancak CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler zarar ederken, çift maaşlı yöneticileri ayrıca huzur hakkına zam yaptı. Söz konusu şirketler önceki dönemlerde kâr ediyordu. İmamoğlu'nun yöneticileri hem şirketleri zarar ettirdi hem de konumlarına göre astronomik maaşlarına zam üzerine zam yapıldı. İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayında "Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya İstanbul nimet nimet.. " ifadelerini kullanmıştı. Haberin detayları...

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