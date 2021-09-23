Haberler Haber Videoları Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl: 1 aylık 6 aylık bebeklere yanlışlıkla corona aşısı yapıldı

Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl: 1 aylık 6 aylık bebeklere yanlışlıkla corona aşısı yapıldı

Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl: 1 aylık 6 aylık bebeklere yanlışlıkla corona aşısı yapıldı
23.09.2021 11:15
Ana Sayfa 03:29
Samyeli'nin kızı Derin o...
Ana Sayfa 00:29
Yok böyle iyilik
Ana Sayfa 01:35
Adana ve İstanbul’da DEAŞ...
Ana Sayfa 05:37
Esenyurt'ta feci kaza: 1 ölü
Ana Sayfa 01:59
Başpikoposa ‘’Türkevi’’...
Ana Sayfa 01:49
Millet İttifakı’nın adayı...
Ana Sayfa 01:18
İstanbul’da sağanak yağış...
Ana Sayfa 00:22
Yanmaktan son anda kurtuldu!
Ana Sayfa 00:44
Erman Toroğlu Fatih Terim'i...
Ana Sayfa 00:43
CHP'li belediye aracıyla alkol...
Ana Sayfa 00:20
Ünlü şef Arda Türkmen, Melodi...
Ana Sayfa 06:28
Esra Erol'da Türkiye'nin...

Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün dün katıldığı bir televizyon programında sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığına yönelik iddiası, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Zafer Kurugöl açıklamasında, "Son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları Kurugöl'ün bu açıklamaları sonrası #DrZaferKurugölTutuklansın, ''bebeklere'', ''yanlışlıkla'' gibi başilıklarla konuya dair paylaşımlarda bulunuyorlar. Gelişmeler sonrası Aile Hekimleri Federasyonu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.


Haber Videoları
SON DAKİKA