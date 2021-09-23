Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl: 1 aylık 6 aylık bebeklere yanlışlıkla corona aşısı yapıldı

Bebeklere korona aşısı mı yapıldı? Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün dün katıldığı bir televizyon programında sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığına yönelik iddiası, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Zafer Kurugöl açıklamasında, "Son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları Kurugöl'ün bu açıklamaları sonrası #DrZaferKurugölTutuklansın, ''bebeklere'', ''yanlışlıkla'' gibi başilıklarla konuya dair paylaşımlarda bulunuyorlar. Gelişmeler sonrası Aile Hekimleri Federasyonu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.