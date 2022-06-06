Bebek sahilde cinsel ilişkiye giren kadından dikkat çeken Uğur Dündar ifadesi! ''Özel görüntülerim çekilerek şantaj''

Beşiktaş'taki Bebek sahilinde 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin açık alanda cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Türkiye ayağa kalktı.

Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapor doğrultusunda Carmen Maria T.'nin kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle şüpheli Özgür K. hakkında "Cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından işlem yapıldı.

YAPTIĞINI KABUL EDİP, 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren şüphelilerin ifadelerine Takvim.com.tr ulaştı.

BU HALE GELDİK HATIRLAMIYORUM

Şüpheli Özgür K., vermiş olduğu ifadesinde, "Olay günü sahilde tiner çekip, bira içiyordum. Sonra yanıma Maria isimli kadın geldi. Bana biramdan içmek istediğini söyledi. Maria bira içip kucağıma oturdu. Bana izletilen görüntülerdeki cinsel ilişkiye giren kişi benim. Maria kucağımda otururken nasıl bu hale geldik hatırlamıyorum" diye konuştu.

Şüpheli ifadesinin devamında Maria'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını bilmediğini ancak tahmin ettiğini söyledi. Ayrıca Maria'nın 3 yıldır aynı bölgelerde gezdiğini yaptıklarından dolayı pişman olduğu belirtti.







SAVCILIKTA AKILDAN YOKSUN İFADE

Savcılıkta ifade veren Maria T., ise ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederek, "Bana daha önceden özel görüntülerim çekilerek şantaj yapıldı. Ben daha önceden Uğur Dündar ile Hodri Meydan programına çıkmıştım. Programa çıkma amacım ilişkiye girmemden dolayıdır" diye konuştu. İfadesinin ardından savcılık, şüpheli Carmen Maria T. için ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmasını talep etti. Talebi kabul eden hakimlik şüphelinin gözlem altına alınmasına karar verdi.

MARİA HASTANEYE SAPIK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Özgür K.'nin tutuklanmasına, Carmen Maria T.nin ise gözlem altına alınmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.