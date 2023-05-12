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BBC'den belgeselli provokasyon: Tetikçi Ece Temelkuran'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan rezil iftira

BBC'den belgeselli provokasyon: Tetikçi Ece Temelkuran'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan rezil iftira
12.05.2023 16:59

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7'li koalisyona siyaseten alan açmak isteyen küresel tetikçiler 'manşet' silahını devreye soktu, tüm medya varlığı ile Başkan Erdoğan düşmanlığına soyundu. Son olarak İngiliz BCC, "Türkiye: Erdoğan'ın İmparatorluğu" başlıklı kirli algılar ve iftiralarla dolu bir belgesel yayınladı. Söz konusu videoda TİP'li Ahmet Şık, CHP'li Tuncay Özkan, firari vatan haini Mehmet Ali Alabora, Ece Temelkuran isimli tetikçinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan belgeselde skandal bir kesit kayıtlara geçti. Gezi Parkı üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan Ece Temelkuran, "İnsanlara insanları öldürmelerini söyleyebilirdi, ki dedi de. "Gezi'de siviller gençleri öldürdü" iftirasını attı.

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