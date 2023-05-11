İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini açıkladı. İşte detaylar...

B SINIFI EHLİYETLİ CBR 125 KULLANIR MI?

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"125 cc altı motorlar var. Türkiye'de 2 tekerlekli kullanımı arttı. 125 cc altı motorlar, şehir içi günlük kullanılan motor sayısı arttı. Biz de Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli noktaya geldi, arkadaşlar düğmeye bastı. Sadece 1-2 tane ders alabilecekler. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek."

125 CC MOTOR MODELLERİ

Honda CB125R

Kuba Matrix 125

RKS Pesaro 125

Mondial Vulture 125 i

2020 MODEL CB 125 F

Honda CB 125E

Honda CBR 125

Honda CG 125

Honda MSX 125 GROM

Honda PCX 125

Honda Innova 125

125 CC MOTOR EN FAZLA KAÇ BASAR?

125 CC motosiklet modellerinin yapabildiği en fazla sürat, markalara göre değişim gösterir. Ancak ortalama bir hız söylememiz gerekirse 100 KM-130 KM/SAAT arasında gidip gelir. Genellikle Honda, Subaru, Yamaha yokuşta, düz yolda hızlarında değişime uğrar. Fakat 125 cc'lik motor türlerinde ortalama gidiş süratı 100-119 kilometredir.

MOTOR FİYATLARI 2023

Honda Dio 62.900 TL

Honda PCX 125 90.600 TL

Forza 750 402.000 TL.

Naked MSX125 91.400 TL.

CB250R'in satış fiyatı 142.100 TL.

CB650R'in satış fiyatı 308.000 TL.