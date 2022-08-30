BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar KIZILELMA'yı anlattı!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla yaptığı savunma sanayilerin sergileneceği dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda binlerce kişiyi ağırlıyor. Festivalde Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar KIZILELMA" ilk kez sergileniyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'larını geliştiren Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Haluk Bayraktar'ın açıklamaları:

"30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. TEKNOFEST'in ilk günü olması da bizim için ayrı bir gurur. Samsun, milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı çok değerli bir şehrimiz. Milli teknoloji hamlesinin meşalesi bugün Samsun'da tutuşuyor. TEKNOFEST, bu yıl 16 şehirde yapıldı ve finalleri Samsun'da yapılıyor. Tüm milli teknoloji hamlesi ürünleri burada sergileniyor.

40 farklı alanda gençlerimiz projelerini anlatıyor. Bu yıl TEKNOFEST'e 600 bin yarışmacı başvurdu. 150 binden fazla takım. Baktığınız zaman rekorların festivali. Ülkemizdeki dinamizmin heyecanın bir göstergesi. Türkiye'de son 20 yılda çok önemli adımlar atıldı. TEKNOFEST, bu adımların farklı alanlarda atılmasını imnkan sağlıyor. Gençlerimizi motive ediyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çok farklı bir nesil var burada. Bu nesil bizi ileriye taşıyacak bir nesil.

Türkiye, bundan 10 yıl önce insansız hava araçlarında başkalarına muhtaç bir ülkeydi. Ama bugün Türkiye, Bayraktar TB2'yle Akıncı'yla dünyada oyun değiştirici bir ülke haline geldi. Tüm dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke haline geldi. Türkiye, halihazırda 23'ten fazla ülkeye ihraç ediyor bu teknolojiyi. 10 yıl önce bunu parasıyla bile bize vermiyorlardı. Kötü komşu ev sahibi yapar misali bugün Türkiye, bu teknoljiyle hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem de dost ve kardeş ülkelere ihraç ediyor. Bunlar, çok önemli kazanımlar.

Gençler, bizlere umut veriyor. Onlar bu meşaleyi taşıyacaklar. Bu alan veya farklı alanlarda ülkelerine katkı verecekler. Bu çocukların bu uçalara dokunması en önemli olay."

KIZILELMA'YI DİĞER HAVA ARAÇLARINDAN AYIRAN ÖZELLİKLER NEDİR?

Bunu tamamen insansız olarak gerçekleştirebilen bir sistem. Biz AKINCI'yı 2018'de sergilemiştik. Şimdi AKINCI, TSK'nın hizmetine girdi ve aynı zamanda 4 farklı ülkeye ihracatı gerçekleşmiş bir sistem. Daha önce yine Bayraktar TB-2'de yine ilk kez TEKNOFEST'te sergilendi. 23 adet ülkeye ihracatı yapılan bir sistem.

Halihazırda dünyada böylesine bir teknoloji kullanımı yok bu bizim geleceğe yönelik bir hazırlığımız ve uçak ses hızına yakın hızda uçabiliyor.

2500 kişilik Ar-Ge ordumuz uçuğa hazırlık içerisinde amacımız 2023'ün ilk çeyreği içerisinde uçağı uçurmaktır.

KAÇ KG MÜHİMMAT TAŞIYABİLECEK? İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞIMIZ GELİYORSA O ZAMAN F-16'NIN YERİNİ ALABİLİR Mİ?

Kesinlikle, ülkemizi milletimizi güçlü kılacak olan teknolojiler bizim kendi geliştirdiğimiz teknolojilerdir. Parasını dahi verip alabiliyor olmak bizi güçlü kılmıyor. AKINCI, F-16'ların yükünü alabilecek seviyede ama insansız savaş uçağı bu işin geleceğidir. Biz dünyada sayılı ülkeden birisi olmuş durumdayız. Bizim geleceğimizi garanti altına alacak sistemler kendi geliştirdiğimiz yazılımı ile bu sistemlerdir.

KIZILELMA'nın farklı varyantları var. Turbo fan teknolojisi ile donatılmıştır. Havada 5-6 saat kalabiliyor. Tam yükle 2 ton faydalı yükü var. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton civarındadır. KIZILELMA bir savaş uçağı kadar maliyetli olmayacak.

Dünya artık insansız savaş uçaklarına doğru gidiyor. Askeri havacılıkta gelecek insansız otonom sistemlerde. Biz Türkiye olarak bu ihtiyaçları karşılayabilir hale geldik.

AKINCI VE TB-2'DE MÜHİMMAT KANADIN ALTINDA. KIZILELMA'DA MÜHİMMATLAR GÖRÜNMEYECEK. BU RADARDAN GİZLENME AÇISINDAN MI?

Radar görünmezliği konusunda özel çalışmalar yapılıyor. Mühimmatlar gövde içine alınıyor. Tüm iniş takımları katlanıyor. Görünmezliğe yönelik geometrik şekiller aynı zamanda mühimmatlarda gövde içine alınıyor.

YUNANİSTAN'IN TÜRK F-16'LARINA YAPTIĞI TACİZİ GÖRÜYORUZ. RADARDA KAYBOLMA ÖZELLİĞİ ÖNEMLİ Mİ?

Çok önemli, KIZILELMA ile birlikte seyir füzeleri var. Onlar bize ulaşamayacağı menzilden bizim kendi füzelerimizle onları etkisiz hale getirebilecek bir seviyede oluyoruz aslında.

Burada gördüğünüz prototip gerçek uçak. Bununla ilgili 2 prototip var. Bunlarla uçuş yapıp test süreçlerinden sonra seri imalata en geç 2 yıl içerisinde başlamasını hedefliyoruz.