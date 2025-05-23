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Batman’da kahreden kaza... Araç şarampole uçtu: 1 ölü 2 yaralı!
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Batman’da kahreden kaza... Araç şarampole uçtu: 1 ölü 2 yaralı!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:27:32 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 12:33:51

Trafik kazası bu kez Batman Gercüş'te can aldı. Hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. İşte kaza mahallinden gelen ilk görüntüler.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza Yassıca Köyü Yakınlarında Meydana Geldi

Edinilen bilgilere göre, kaza Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyü yakınlarında yaşandı. 65 ABF 136 plakalı hafif ticari araç, sürücü Y.Ö.'nün (48) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

3 Kişi Yaralandı, 1'i Hayatını Kaybetti

Kazada sürücü Y.Ö. ile araçta bulunan Lalihan Özçelik (42) ve Z.Ö. (11) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Lalihan Özçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Lalihan Özçelik'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araçta teknik inceleme yapılırken, kazanın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

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