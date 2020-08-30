Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz ile ilgili çarpıcı mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
30.08.2020 18:35
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar
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