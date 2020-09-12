Haberler Video Haber Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan '12 Eylül' paylaşımı: "Milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan '12 Eylül' paylaşımı: "Milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan '12 Eylül' paylaşımı:
12.09.2020 18:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık." ifadelerine yer verdi.


Haber Videoları