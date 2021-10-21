Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: Siz kimsiniz? Bunları ülkemizde barındırmak zorunda değiliz

Afrika ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kava açıklamalarında bulunan 10 büyükelçiye tepki gösterdi. Erdoğan “Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun?” dedi.